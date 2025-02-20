في عملية لمكافحة تهريب الحشيش... العثور على نفق بين اسبانيا والمغرب (صور)

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها عثرت على نفق يمتد من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة الإسباني، في إطار عملية لمكافحة تهريب الحشيش.



وفق الشرطة، فإنّ النفق البالغ طوله عشرات الأمتار وعلى عمق 12 مترا تم اكتشافه أثناء تفتيش مستودع في منطقة صناعية في سبتة، الجيب الإسباني الصغير والواقع على الساحل الشمالي للمغرب قبالة البر الرئيسي لإسبانيا.



وجاء في بيان صادر عن جهاز الحرس المدني الإسباني أنّ النفق "ضيّق" و"مدعّم بالخشب" و"قد يكون استخدم في نقل المخدّرات بين المغرب وإسبانيا".



وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن النفق يبلغ طوله 50 مترا على الأقل، ويمتد إلى داخل الأراضي المغربية.



وقد يكون أطول من ذلك إذ لم تحدد السلطات بعد النقطة التي ينتهي فيها. وجاء في بيان صادر عن جهاز الحرس المدني الإسباني أنّ النفق "ضيّق" و"مدعّم بالخشب" و"قد يكون استخدم في نقل المخدّرات بين المغرب وإسبانيا".وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن النفق يبلغ طوله 50 مترا على الأقل، ويمتد إلى داخل الأراضي المغربية.وقد يكون أطول من ذلك إذ لم تحدد السلطات بعد النقطة التي ينتهي فيها.