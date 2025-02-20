وزير يمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني باعتقال مجموعة من قادة حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قال إنها ستشارك في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت.



وكتب الإرياني على موقع إكس: "نطالب الحكومة اللبنانية بضبط قيادات "ميليشيا الحوثي الإرهابية" المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمصنفة في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة، "جماعة إرهابية"، فورا، وتسليمهم للحكومة اليمنية".



ولم يذكر أسماء القادة الحوثيين.



ولم يعلن الحوثيون رسميا عن مشاركة وفد في مراسم التشييع، لكن قناة المسيرة التابعة لهم ذكرت أن وفدا من اليمن سيشارك.