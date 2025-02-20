وزير يمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله

● مغادرة مجموعة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، صنعاء، متوجهه إلى بيروت، لحضور جنازة حسن نصر الله زعيم مليشيا حزب الله، وتقديم فروض الولاء والطاعة لإيران، يؤكد مجددا أن ولائها يتجاوز حدود اليمن، واستمرارها في تعزيز ارتباطها بالمشروع الإيراني في المنطقة، بينما…
— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 19, 2025
● مغادرة مجموعة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، صنعاء، متوجهه إلى بيروت، لحضور جنازة حسن نصر الله زعيم مليشيا حزب الله، وتقديم فروض الولاء والطاعة لإيران، يؤكد مجددا أن ولائها يتجاوز حدود اليمن، واستمرارها في تعزيز ارتباطها بالمشروع الإيراني في المنطقة، بينما…