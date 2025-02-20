حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)

عرض مقاتلو حماس أربعة نعوش سوداء على منصة في خان يونس في جنوب قطاع غزة، قبيل عملية تسليم جثث 4 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، بحسب مراسل فرانس برس.



وتحمل التوابيت صور وتفاصيل الرهائن وهم شيري بيباس وطفلاها كفير وآرييل، والرهينة الرابعة عوديد ليفشيتز.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم جثث 4 رهائن إسرائيليين من حركة حماس في عملية تبادل توسط بها الصليب الأحمر الدولي.