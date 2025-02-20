السيسي يتوجه إلى السعودية

أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى السعودية ومن المتوقع أن يناقش تطورات غزة خلال زيارته.وتعتزم الدول العربية مناقشة خطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار غزة، في مسعى على ما يبدو لطرح بديل لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تطوير القطاع تحت السيطرة الأميركية.