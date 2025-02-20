وزير أوكراني: روسيا ألحقت أضرارا بمنشآت غاز خلال هجمات ليلية

أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو أن روسيا هاجمت بنية تحتية للغاز في أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت إنتاج الغاز خلال الليل.



وقال غالوشينكو في منشور على فيسبوك: "هدف هذه الهجمات الإجرامية هو وقف إنتاج الغاز اللازم لتلبية الاحتياجات المنزلية للمواطنين والتدفئة المركزية".