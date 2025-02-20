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الكرملين يتفق مع الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-02-20 | 05:23
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الكرملين يتفق مع الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا
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الكرملين يتفق مع الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا

أعلن الكرملين أنه "يتفق تماما" مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة وضع حد سريع للنزاع في أوكرانيا غداة انتقادات لاذعة متبادلة بين كييف وواشنطن.
     
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي: "يتحدثون عن ضرورة إحلال السلام في أسرع وقت ممكن والقيام بذلك عبر التفاوض. وقد لاحظنا أيضا أن هذا الموقف مؤات لنا أكثر من موقف الإدارة السابقة. ونحن نتفق كليا مع الإدارة الأميركية" الحالية.
 
من جهة أخرى، أعلن بيسكوف أنه "القرار اتُخذ بالمضي قدما في استئناف الحوار الروسي - الأميركي في كل المجالات".

أخبار دولية

الكرملين

أوكرانيا

ترامب

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