فتى عمره 16 عاما يقتل امرأتين طعنا في متجر في تشيكيا

قتل فتى يبلغ 16 عاما امرأتين طعنا في متجر صباحا، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة الى أن الدافع غير واضح في هذه المرحلة.



وقبضت الشرطة على الفتى وهو مواطن تشيكي، بعد دقائق من الهجوم الذي وقع في هراديك كرالوف، على مسافة حوالى 100 كيلومتر شرق براغ.