مقتل سبعة مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا

قتل سبعة مدنيين على الأقل جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة تحذير منظمة دولية من أن ثلث السوريين مهددين بخطر الذخائر غير المنفجرة بعد 14 عاما من الحرب.



وأعلن المرصد "مقتل سبعة مدنيين على الاقل بينهم سيدة وطفل جراء انفجار مخلفات حرب كانت مخزنة داخل منزل في بلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي"، حيث شاهد مراسل وكالة فرانس برس عناصر من الدفاع المدني يعملون على رفع الركام وسحب الضحايا.