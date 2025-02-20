الحزب الحاكم في تركيا يقدم مشروع قانون حول البيئة إلى البرلمان

ترامب: روسيا "في موقع قوة" في المفاوضات بشأن أوكرانيا

ترامب: روسيا "في موقع قوة" في المفاوضات بشأن أوكرانيا

زيلينسكي: على العالم أن يختار بين "أن يكون مع بوتين أو مع السلام"