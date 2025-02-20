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عائلة رهينة عاد جثمانه من غزة اليوم تعلن تأكدها من هويته
أخبار دولية
2025-02-20 | 09:11
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عائلة رهينة عاد جثمانه من غزة اليوم تعلن تأكدها من هويته
أعلنت عائلة الرهينة الإسرائيلي عوديد ليفشيتز التي تسلمت جثمانه اليوم الخميس أنها تأكدت من هويته، وذلك بعد ساعات من تسليم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أربعة جثامين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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