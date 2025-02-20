إير كندا تعتزم إستئناف الرحلات إلى إسرائيل في حزيران

أعلنت إير كندا اليوم الخميس أنها ستستأنف رحلاتها بين كندا وإسرائيل اعتبارًا من الثامن من حزيران المقبل.



وألغت شركات طيران غربية رحلاتها إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط وسط تنامي المخاوف الأمنية.



وقالت شركة الطيران التي مقرها مونتريال إنها ستسير رحلة أخرى مباشرةً ذهابًا وعودةً أسبوعية من مونتريال، بدءًا من آب.



وأشارت الشركة إلى أنها ستراقب الوضع في المنطقة وقد تعدل جدول رحلاتها وفق ما تتطلبه بروتوكولات الأمن والسلامة.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت يونايتد إيرلاينز إنها ستستأنف رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب اعتبارًا من 15 آذار.