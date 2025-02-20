بوتين يجري إتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأشار بوتين إلى أن روسيا والسعودية ستواصلان العمل في إطار أوبك+ للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.



كما عبر بوتين عن امتنانه لتنظيم المفاوضات الروسية الأميركية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء.