إيطاليا تفتح تحقيقًا في إنفجارين ألحقا أضرارًا بناقلة نفط قبالة سواحلها

أعلن مكتب المدعي العام لمدينة جنوة الإيطالية اليوم الخميس أن السلطات فتحت تحقيقًا لاشتباهها في عمل إرهابي مرتبط بانفجارين وقعا الأسبوع الماضي وألحقا أضرارًا بناقلة نفط قبالة شمال إيطاليا وألحقا أضرارًا بجسد السفينة في أحدث واقعة من أربع حوادث من هذا النوع في البحر المتوسط وبحر البلطيق خلال الشهر الماضي.



وتسبب انفجاران في حدوث ثقب أسفل المياة بجسد ناقلة النفط الخام سي جويل التي تشغلها شركة يونانية، وذلك في أثناء رسوها يوم السبت قبالة ميناء سافونا فادو وتفريغها للنفط.



ولم يتضح بعد سبب الانفجارين. وتوقفت الناقلة مؤخرًا في ميناء روسي مثل ناقلات أخرى تعرضت لانفجارات.



وقال المدعي العام في جنوة نيكولا بياتشينتي لرويترز: "صادرنا الصندوق الأسود ولم نحتجز السفينة".



وأضاف أن "قسم مكافحة الإرهاب في مكتبه يحقق فيما يشتبه أنه حادث تحطم سفينة ناجم عن قصد إرهابي".



وتضررت ثلاث ناقلات نفط الشهر الماضي جراء انفجارات في وقائع منفصلة بالبحر المتوسط، ولم تتضح الأسباب بعد.



ووفقًا لمصادر وبيانات تتبع السفن، رست الناقلات الثلاث مؤخرًا في موانىء روسية.