دعوة من بن سلمان لزعماء دول الخليج ومصر والأردن للقاء غير رسمي في الرياض الجمعة

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زعماء دول الخليج، ومصر والأردن، إلى لقاء غير رسمي في الرياض غداً الجمعة.



وسيناقش الإجتماع القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر في الرابع من آذار المقبل، لبحث تطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

