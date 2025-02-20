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35 ألف حالة كوليرا في كانون الثاني في 19 دولة
أخبار دولية
2025-02-20 | 13:08
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35 ألف حالة كوليرا في كانون الثاني في 19 دولة
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 35 ألف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في 19 دولة من بينها السودان واليمن والصومال خلال شهر كانون الثاني.
وقالت إن حالات الإصابة انخفضت في كانون الثاني بواقع 27 بالمئة عن ديسمبر كانون الأول. وأضافت أن حالات الوفاة المرتبطة بالكوليرا على مستوى العالم بلغت 349 في كانون الثاني، منها 46 حالة وفاة في السودان، بانخفاض حوالي 33 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وفقا للمنظمة، سجلت المنطقة الأفريقية أعلى عدد لحالات الإصابة، تليها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا. ولم يبلغ عن إصابات أو وفيات في أي مناطق أخرى بالعالم.
وحذرت المنظمة من أن بيانات الكوليرا الإجمالية تظل غير مكتملة بسبب نقص الإبلاغ والتأخير فيه.
وحل اليمن ثالثا في ترتيب الدول الأعلى تسجيلا لحالات الإصابة في يناير كانون الثاني بعدد 6110 حالات خلف جنوب السودان التي تصدرت الترتيب بمجموع 10833 حالة وأفغانستان التي جاءت في المركز الثاني بواقع 6346 حالة.
لكن على صعيد الوفيات، جاء السودان في المركز الثالث مسجلا 46 حالة وفاة خلف جنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية اللتين سجلتا 159 و67 حالة وفاة على الترتيب.
وحل اليمن سابعا بتسجيل أربع حالات وفاة، واشترك الصومال في المركز التاسع مع كل من أفغانستان وأوغندا بحالة وفاة واحدة. ولم تسجل أي وفيات في ست دول من ضمن 19 دولة أبلغت عن إصابات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أدت الصراعات والنزوح الجماعي والكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية وتغير المناخ إلى ازدياد وتيرة تفشي المرض، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الفيضانات، حيث يتأخر العلاج في ظل البنية التحتية الضعيفة والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية.
وأضافت أن هذه العوامل العابرة للحدود جعلت تفشي الكوليرا أكثر تعقيدا وصعوبة في السيطرة عليه.
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