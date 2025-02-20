البيت الأبيض: ترامب يستضيف ماكرون الإثنين وستارمر الخميس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي في واشنطن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين ورئيس وزراء البريطاني كير ستارمر الخميس المقبل، في وقت تسعى أوروبا للتعامل مع تحوّل سياسة واشنطن حيال الحرب في أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين الخميس "يوم الإثنين المقبل، سيستضيف الرئيس رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، كما سيزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس البيت الأبيض".