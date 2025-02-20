الفاتيكان: "تحسن طفيف" في الحالة السريرية للبابا

أعلن الفاتيكان مساء الخميس أن الحالة السريرية للبابا فرنسيس تسجل "تحسنًا طفيفًا"، في اليوم السابع من دخول الحبر الأعظم الأرجنتيني البالغ 88 عامًا المستشفى إثر التهاب رئوي.وقال الفاتيكان في نشرة صحية إن "الحالة السريرية للأب الأقدس تسجل تحسنًا طفيفًا. هو لا يعاني من حمى ومؤشراته الديناميكية الدموية مستقرة".