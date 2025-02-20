الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مشتبه بهم بعد انفجارات على حافلات

أعلنت السلطات أن الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مشتبه بهم بعد انفجارات على متن عدة حافلات بالقرب من تل أبيب اليوم الخميس، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات وقعت على متن ثلاث حافلات فارغة في مرأب في بات يام على مشارف تل أبيب، فضلا عن اكتشاف قنابل على حافلتين أخريين وتفكيكها.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر ما يبدو أنها حافلة واحدة على الأقل مشتعلة. وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا حافلة التهمتها النيران.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه أغلق مناطق محددة في الضفة الغربية المحتلة عقب الانفجارات، وأضاف أن نشاطه "المكثف لمكافحة الإرهاب" هناك سيستمر.



وذكر في بيان أنه يعمل مع جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة للتحقيق في الوقائع.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سكرتيره العسكري أطلعه على التطورات وأنه سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير النقل وجه بضرورة إيقاف وتفتيش جميع الحافلات والقطارات.