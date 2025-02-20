المرصد السوري: مقتل ثمانية مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا

قُتل ثمانية مدنيين على الأقل الخميس جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك غداة تحذير منظمة دولية من أنّ ثلثي السوريين مهدّدون بخطر الذخائر غير المنفجرة بعد 14 عاما من الحرب.



وأفاد المرصد بأنّ "الحصيلة النهائية لانفجار ذخائر من مخلّفات الحرب في منزل في بلدة النيرب شرقي إدلب بلغت 8 شهداء بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع وامرأتان".



وأضاف أنّ الانفجار أسفر أيضا عن "إصابة طفلة بجروح، إضافة إلى دمار واسع بمنازل وممتلكات المواطنين".



وأصدر الدفاع المدني السوري الحصيلة نفسها.