زيلينسكي: المحادثات مع المبعوث الأميركي أعادت الأمل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن محادثاته مع المبعوث الأميركي كيث كيلوج "أعادت الأمل" فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.



وذكر في كلمة "تفاصيل الاتفاق مهمة، وكلما جرت صياغة التفاصيل بشكل أفضل كانت النتيجة أفضل".