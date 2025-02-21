بكين تقول إن "نافذة للسلام" تُفتح في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظرائه في مجموعة العشرين ان "نافذة للسلام" تُفتح في أوكرانيا، وذلك بعد أيام عدة على اجتماع بين مسؤولين روس وأميركيين كبار في الرياض.



وأفاد وانغ يي الخميس بأن "الصين لاحظت أن الدعوات لإجراء محادثات سلام قد ازدادت في الآونة الأخيرة، وأن نافذة للسلام تُفتح"، وذلك وفق ما في جاء في كلمة له نشرتها وزارة الخارجية الصينية قبل أيام من الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.

