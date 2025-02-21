الجيش الإسرائيلي يؤكد أنّ الطفلين بيباس قُتلا بأيدي خاطفيهما

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّ الطفلين أرييل وكفير بيباس اللذين كانا محتجزين رهينتين لدى حماس في قطاع غزة وتسلّمت الدولة العبرية جثّتيهما الخميس، قُتلا في تشرين الثاني 2023 بأيدي خاطفيهما وليس بقصف إسرائيلي، خلافا لما تقول الحركة الفلسطينية.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "أرييل وكفير بيباس قُتلا بوحشية في الأسر في تشرين الثاني 2023 على أيدي إرهابيين فلسطينيين".