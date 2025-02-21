طهران ترفض تصريحات "سياسية وغير مهنية" لغروسي حول ملفها النووي

رفضت إيران الخميس ما وصفته بتصريحات "سياسية وغير مهنية"لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي طالب فيها طهران بأن تثبت أنّ برنامجها النووي ليست له أيّ أغراض عسكرية.



وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي الخميس في اليابان "في نهاية المطاف، يجب منع إيران أو مساعدتها على إثبات عدم رغبتها في تطوير سلاح نووي".