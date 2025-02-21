إسرائيل تسلّمت من حماس جثتي الطفلين بيباس لكنّ الجثة الثالثة ليست لوالدتهما

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أنّ واحدة من الجثث الأربع التي تسلّمها من حركة حماس الخميس هي لشخص مجهول وليست للرهينة شيري بيباس، مؤكّدا بالمقابل أنّ الجثّتين الأخريين تعودان لطفليها الصغيرين أرييل وكفير بيباس.



وقال الجيش إنّه بنتيجة التشريح "تبيّن أنّ الجثّة الأخرى التي تمّ تسليمها لا تخصّ شيري بيباس ولا تتوافق مع أيّ شخص مختطف آخر. إنّها جثة مجهولة الهوية"، مندّدا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بينه وبين حماس في قطاع غزة.