مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي

أقرّ مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون، الخميس تعيين كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي بغالبيّة ضئيلة، رغم الانتقادات القوية من المعسكر الديموقراطي وخارجه.



ومن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوّت 51 عضوا لمصلحة تثبيت باتيل في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي، في مقابل رفض 49 عضوا، بينهم امرأتان جمهوريتان.



وباتيل، المدّعي العام الفدرالي السابق البالغ 44 عاما، هو من أشدّ المؤيّدين للرئيس دونالد ترامب، وقد واجه معارضة ديموقراطية شديدة، ولا سيما بسبب دفاعه عن مثيري الشغب في الكابيتول ودعمه السابق لحركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظريّات شديدة التطرّف.



وقال باتيل على شبكات التواصل الاجتماعي بُعيد التصديق على تعيينه، إنّ "الشعب الأميركي يستحقّ أن يكون مكتب التحقيقات الفدرالي شفافا وخاضعا للمساءلة وملتزما بالعدالة. لقد أدّى تسييس نظام العدالة لدينا إلى تآكل ثقة الجمهور، لكنّ هذا الأمر انتهى".