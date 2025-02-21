نتانياهو: حماس ارتكبت انتهاكا "وحشيا" للهدنة بعدم إعادتها جثة شيري بيباس

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس بارتكاب انتهاك "وحشي وشرير" لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال عدم إعادتها جثة الرهينة شيري بيباس.



وقال نتانياهو في مقطع مصور "سنتحرك بحزم لإعادة شيري إلى الديار، إلى جانب كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن كاملا لهذا الانتهاك الوحشي والشرير للاتفاق".

