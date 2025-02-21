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أ.ف.ب عن مصدر قريب من حماس: رفات الرهينة بيباس قد تكون "اختلطت بآخرين" تحت الأنقاض في غزة
أخبار دولية
2025-02-21 | 05:21
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أ.ف.ب عن مصدر قريب من حماس: رفات الرهينة بيباس قد تكون "اختلطت بآخرين" تحت الأنقاض في غزة
أفاد مصدر فلسطيني قريب من حماس بأن رفات الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس قد تكون "اختلطت بآخرين" في قطاع غزة، وذلك عقب إعلان اسرائيل أن جثمانها ليس من ضمن جثث أربع رهائن أعادتها الحركة الخميس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر قوله إن "الحركة تحقق في إعلان إسرائيل حول أن الجثة التي تم تسليمها أمس ليست لشيري بيباس".
وأضاف: "ليس مستبعدا أن تكون جثة السيدة بيباس اختلطت بآخرين عن طريق الخطأ تحت الركام".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن الحركة سلّمت جثة "امرأة من غزة" بدلا من بيباس.
أخبار دولية
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