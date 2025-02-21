حماس: سننظر في احتمال حدوث خطأ أو تداخل في الجثامين

أعلنت حركة حماس أنها ستنظر في احتمال حدوث خطأ أو تداخل بين الأشلاء بسبب الضربات الإسرائيلية، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى الجثث التي سلمتها حماس ليست لرهينة قتلت في غزة.



وقالت حماس في بيان: "نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين".



وأضافت: "تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح".



وأكدت الحركة جديتها والتزامها الكامل بجميع التزاماتها، مشيرة الى أنها أثبتت ذلك من خلال سلوكها في خلال الأيام الماضية وألا مصلحة لها في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لديها.