حماس تعلن أسماء 6 رهائن ستفرج عنهم السبت

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أنه سيفرج غدا السبت عن الرهائن الإسرائيليين إيليا كوهين وعمر شيم توف وعومر فينكرت وتال شوهام وأفيرا منجيستو وهشام السيد.وهشام السيد وأفيرا منجيستو مدنيان دخلا غزة قبل 10 سنوات، وهما محتجزان هناك منذ ذلك الحين.