إسرائيل ستفرج السبت عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين

تعتزم إسرائيل الإفراج السبت عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل مع رهائن محتجزين في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.



وأفادت المتحدثة باسم الجمعية أماني سراحنة وكالة فرانس برس بأن 445 من المعتقلين هم من قطاع غزة وتمّ توقيفهم بعد هجوم السابع من تشرين الأول 2023، و60 يقضون أحكام سجن طويلة، 50 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و47 من الذين أعيد اعتقالهم بعد الافراج عنهم في صفقة تبادل أجريت عام 2011.