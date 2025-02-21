الجيش الإسرائيلي يقول إن "إرهابيين قتلوا" طفلي عائلة بيباس "بأيد عارية"

اتهم الجيش الإسرائيلي عناصر فصائل فلسطينية بقتل طفلي عائلة بيباس بـ"دم بارد" و"بأيد عارية" أثناء احتجازهم في قطاع غزة، بناء على تحاليل الطب الشرعي بعد تسلم جثتيهما.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن "أرييل وكفير بيباس قتلهما إرهابيون بدم بارد. لم يطلق الإرهابيون النار على الطفلين، بل قتلوهما بأيدٍ عارية. بعد ذلك، ارتكبوا أفعالا مروعة للتستر على هذه الفظاعات".