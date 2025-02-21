روسيا تشدد إجراءات فحص السفن بالموانىء بعد إنفجارات في ناقلات

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن السلطات الروسية شددت إجراءاتها في الموانىء، بما في ذلك الاستعانة بغواصين لفحص الجزء السفلي من السفن، في رد فعل على تزايد التهديدات للشحن التجاري والبنية التحتية.



وتأمر الرسالة التي أصدرتها وزارة النقل الروسية والوكالة الاتحادية للنقل البحري والنهري (روسمورهيشفلوت) المسؤولين في الموانىء البحرية بإبلاغ أصحاب السفن بأن جميع السفن سيلزم فحصها بحثًا عن أجسام غريبة ومتفجرات عند وصولها إلى الموانىء، بما في ذلك استخدام الغواصين ومعدات القياس عن بعد للفحص تحت الماء.



وتشير الرسالة المؤرخة في 14 شباط إلى تزايد التهديد للعمل الآمن للبنية التحتية للنقل وسفن الشحن التجاري التي تنقل بضائع خطرة وبضائع معرضة بشدة للمخاطر.



وتعرضت ثلاث ناقلات نفط في محيط البحر المتوسط وواحدة أخرى في بحر البلطيق لأضرار بسبب انفجارات في الشهر الماضي في حوادث منفصلة لم تعرف أسبابها.