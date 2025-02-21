اجتماع في الرياض لتشكيل موقف عربيّ موحد في وجه خطة ترامب

عقد اجتماع، في الرياض، بدعوة من ولي العهد السعوديّ الامير محمد بن سلمان، للبحث مع قادة دول الخليج ومصر والاردن في تطورات الملف الفلسطينيّ.

وبحثوا تحديدًا وضع قطاع غزة والخطة المصرية في شأن اعادة اعمار القطاع من دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى بلورة خطة عربية تعرض على اعمال القمة العربية في القاهرة في آذار المقبل.

وعملوا على تشكيل موقف عربيّ موحد في وجه خطة الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع الذين يقارب عددهم المليونين ومئتي ألف، الى الدول المجاورة لاسيما مصر والاردن، وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط، كما يقول.

وبما أنه اجتماع غير رسمي، أُعلن عن حصوله تحت عنوان "لقاء ودي أخوي في الرياض جمع ولي العهد السعودي وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الاردن ورئيس مصر".

فيما اكتفت الرئاسة المصرية بالاعلان في بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر السعودية بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع دول الخليج والأردن.