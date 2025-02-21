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والتز: ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا بالعودة إلى الضغط الأقصى على إيران وحلفائها لمنع عودة التهديد لإسرائيل

في أعنف هجوم يعكس موقف واشنطن تجاه حزب الله وايران وحلفائها، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا بالعودة الى الضغط الاقصى على إيران وحلفائها لمنع عودة التهديد لاسرائيل.