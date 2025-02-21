وزارة الخارجية الفلسطينية تدين "إقتحام" نتانياهو مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

دانت وزارة الخارجية لفلسطينية الجمعة "اقتحام" نتانياهو مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن توجه إلى هناك وأمر بتكثيف العملية العسكرية الجارية فيه منذ نحو شهر.



وقالت الوزارة في بيان إنها "تعتبر هذا الاقتحام إمعانًا إسرائيليًا في العدوان على شعبنا، وامتدادًا لجرائم قتل المواطنين وهدم منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".

