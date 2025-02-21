الشرطة السويدية: القبض على 3 رجال قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم للاشتباه في إعدادهم لارتكاب جريمة تنطوي على عنف، لكنها قالت إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت البعثة الدبلوماسية هدفًا للمشتبه بهم.ونقلت قناة تي.في4 السويدية عن مصادر لم تسمها أن الرجال الثلاثة يشتبه في تخطيطهم لمهاجمة السفارة.