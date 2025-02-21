مصادر لرويترز: مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين في هجومين للقاعدة في اليمن

أفاد مصدر عسكري ومصدران أمنيان بأن جنديين اثنين على الأقل قتلا اليوم الجمعة في هجومين منفصلين نفذه مسلحون من القاعدة على ما يبدو في محافظتي حضرموت وأبين في جنوب وشرق اليمن.



وقال مصدران أمنيان لرويترز: "استهدفت مجموعة إرهابية سيارة لنقل المياه تابعة لقوات درع الوطن في منطقة العبر في صحراء حضرموت ما أسفر عن مقتل الجندي سالم باقديم وإصابة آخر وفرار المجموعة الإرهابية للصحراء".



وهذا هو أول هجوم يستهدف قوات درع الوطن الحكومية الجديدة التي أنشئت قبل عامين بدعم من السعودية ولها موقع في منطقة العبر على الحدود بين اليمن والسعودية.



وتتألف القوات من فرقتين عسكريتين، الأولى تتكون من تسعة ألوية ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وتنتشر في المناطق المجاورة لها، أما الفرقة الثانية من قوات درع الوطن، فمقرها في محافظة حضرموت شرقا، وتتألف من خمسة ألوية.



ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحادث بعد من السلطات الأمنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.