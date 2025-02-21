دعوة للجيش الروانديّ يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليها

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعوة الجيش الروانديّ إلى وقف دعم حركة 23 آذار المتمردة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية وسحب قواته من الأراضي الكونجولية على الفور من”دون شروط مسبقة".

واستولت حركة 23 آذار على أكبر مدينتين في شرق الكونجو، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقًا.

ونفت رواندا اتهامات الكونجو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 آذار بالسلاح والقوات.

وقالت إنّها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونجوليّ.

ويحتاج قرار المجلس إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وتوقّع عدد من الدبلوماسيين الموافقة على القرار.