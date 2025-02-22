سابع تبادل بين حماس وإسرائيل السبت وكيبوتس نير عوز يؤكد مقتل الرهينة شيري بيباس

من المقرر أن تنفذ حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل سابعة السبت بين رهائن ومعتقلين فلسطينيين، على الرغم من التوتر الذي ساد بعد أن سلمت الحركة الإسلامية جثتي طفلين من عائلة بيباس من دون والدتهما.



وأكد كيبوتس نير عوز الذي اختُطِفَت منه الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023، مقتلها السبت، بعد أن تسلمت إسرائيل جثة إضافية من حركة حماس.



وجاء في بيان صادر عن الكيبوتس "يعلن كيبوتس نير عوز ببالغ الحزن والأسى مقتل شيري بيباس (...) التي اختُطِفَت من منزلها في 7 تشرين الأول (2023) وقُتِلت في الأسر في غزة".



واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة حماس بارتكاب "عمليات قتل مروعة"، فيما اتهمها الجيش الإسرائيلي بقتل الطفلين "بأيدٍ عارية" أثناء أسرهما في قطاع غزة.