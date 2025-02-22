ترامب يعلن استبدال رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة، مُنهيا بذلك ولاية صاحب أعلى رتبة في القوات المسلحة بعد أقل من عامين له في منصبه هذا.



وكتب الرئيس الأميركي على شبكته الاجتماعية تروث سوشل "أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدماته" مشيدا به بوصفه "قائدا بارزا".



وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عيّن في العام 2023 الجنرال براون رئيسا لهيئة أركان الجيوش المشتركة.



وكان ترامب قد عيّنه في نهاية ولايته الأولى على رأس القوات الجوية، ليصبح أول أميركي من أصل إفريقي يتولى هذا المنصب.

