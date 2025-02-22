عائلة بيباس تؤكد أن الرفات التي أعادتها حماس الجمعة تعود للرهينة شيري

أعلنت عائلة بيباس السبت أن الرفات التي أعادتها حركة حماس الى إسرائيل عن طريق الصليب الأحمر الدولي الجمعة، تعود الى الرهينة شيري بيباس التي خطفت أثناء هجوم السابع من تشرين الأول 2023.



وقالت العائلة في بيان "عقب تحديد الهوية في معهد الطب الشرعي، تلقينا هذا الصباح النبأ الذي كنا نخشاه. شيري قُتِلت أثناء الأسر وعادت الآن الى طفليها، زوجها، أختها، وكل عائلتها".