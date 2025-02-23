نتانياهو يرجئ الإفراج عن معتقلين فلسطينيين حتى إنهاء "المراسم المهينة" أثناء إطلاق الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ساعة مبكرة الأحد أن إطلاق المعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيتأجل حتى تُنهي حماس "المراسم المهينة" التي تُقيمها أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين.



وقال مكتب نتانياهو في بيان إنه "في ضوء الانتهاكات المتكررة لحماس، خصوصا المراسم المهينة التي تحط من كرامة رهائننا، والاستخدام الساخر للرهائن لأغراض دعائية، تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين (السجناء الفلسطينيين) الذي كان مخططا له أمس (السبت) حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التالين، من دون مراسم مهينة".





