روسيا: دمرنا 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأحد أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل ودمرتها فوق ست مناطق من البلاد.