ترودو وترامب يبحثان الحرب في أوكرانيا وقضية الفنتانيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان أن ترودو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا السبت وناقشا الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لمكافحة تهريب الفنتانيل.



وأوضح البيت الأبيض أن كلا من ترامب وترودو عبرا عن رغبتهما في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.



وأضاف في بيان "قال الزعيمان إنهما يتطلعان لمعرفة ما سيسفر عنه الاتصال المقرر غدا الاثنين".

