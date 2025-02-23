ستارمر: من مصلحة واشنطن دعم كييف

أعلن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أن من "مصلحة" الولايات المتحدة "دعم" كييف، في موقف يأتي قبيل الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.



وكتب رئيس الحكومة في مقال نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية على موقعها الإلكتروني مساء السبت "من مصلحة المملكة المتحدة والولايات المتحدة دعم أوكرانيا مع ضمانات أمنية".



وتابع ستارمر "الرئيس ترامب محق أيضا في... معرفة ما إذا كان ثمة اتفاق سلام جيد موجود على الطاولة"، مضيفا أنه "في كل مرة" تحدث فيها إلى ترامب "أذهلني التزامه بالسلام".



ودعا كييف إلى المشاركة في المفاوضات وإلى طلب "ضمانات أمنية قوية" من الولايات المتحدة.





