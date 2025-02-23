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بكين: شكاوى أستراليا من التدريبات البحرية الصينية مبالغ فيها
أخبار دولية
2025-02-23 | 00:55
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بكين: شكاوى أستراليا من التدريبات البحرية الصينية مبالغ فيها
اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان الأحد أن الشكاوى الأسترالية بشأن التدريبات البحرية الصينية الأخيرة بالذخيرة الحية في المياه الدولية بين أستراليا ونيوزيلندا "مبالغ فيها" و"غير متسقة مع الحقائق".
كان وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز قال أمس السبت إن بكين لم تقدم أسبابا مرضية لما وصفه بإخطار متأخر بشأن التدريبات بالذخيرة الحية في اليوم السابق، والذي قال إنها أجبرت شركات طيران على تحويل مسار رحلاتها.
وقال تشيان في منشور من وزارة الدفاع الصينية إن الصين أصدرت مسبقا إخطارات متكررة بشأن السلامة وإن تصرفاتها تتوافق مع القانون الدولي ولا تؤثر على سلامة رحلات الطيران.
وأضاف "أستراليا، وهي تعلم ذلك جيدا، وجهت اتهامات غير منطقية ضد الصين وضخمت الأمر عمدا.. نحن مندهشون بشدة ومستاؤون للغاية".
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