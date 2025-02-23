فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في المانيا في انتخابات تشريعية يتصدرها المحافظون، وقد يحقق فيها اليمين المتطرف نتيجة قياسية.



ودعي أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم من الساعة 8,00 (7,00 ت غ) إلى الساعة 18,00 (17,00 ت غ) لاختيار نوابهم في الانتخابات المبكرة التي دعي إليها بعد انهيار ائتلاف المستشار الاشتراكي الألماني أولاف شولتس في أواخر 2024.