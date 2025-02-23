بوتين: الجنود الروس في أوكرانيا يدافعون عن المصالح الوطنية ومستقبل روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن الجنود الروس في أوكرانيا يدافعون عن "المصالح الوطنية ومستقبل روسيا"، وذلك بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن" في روسيا وعشية الذكرى الثالثة لبدء الهجوم الذي شنته موسكو على كييف.



وقال بوتين في مقطع مصور نشره الكرملين "اليوم، يخاطرون بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بإصرار عن وطنهم والمصالح الوطنية ومستقبل روسيا".



كما أكد بوتين عزمه "الثابت" على تعزيز جيشه في عالم يشهد "تغييرات سريعة"، من أجل ضمان "السيادة الحالية والمستقبلية" لروسيا.



وقال بوتين في خطاب بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن" في روسيا "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، تظل استراتيجيتنا في تعزيز وتطوير القوات المسلحة ثابتة"