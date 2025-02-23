حماس: تذرع إسرائيل بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق

نددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشدة بقرار إسرائيل تأجيل إطلاق سجناء ومعتقلين فلسطينيين.



وقالت إنّ ادعاءها بأنّ مراسم تسليم الأسرى "مهينة" هو ادعاء باطل وحجة واهية للتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال عضو المكتب السياسيّ لحركة "حماس"، عزت الرشق، في بيان: "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج من تعذيب وضرب وإذلال".



ورأى أنّ قرار رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين "نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقا واضحا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته".