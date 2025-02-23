نائب وزير الخارجية الروسيّ: الاجتماع المقبل بين روسيا والولايات المتحدة سيكون على مستوى رؤساء الإدارات

أكّد نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرجي ريابكوف أنّ الاجتماع المقبل بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية، في شأن الجهود الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا سيكون على مستوى رؤساء الإدارات وليس على مستوى نائبي وزيري الخارجية، وفق ما نقلت صحيفة إزفستيا.

